All'Oktoberfest spunta...Dario Hubner

L'Eintracht Francoforte batte il Colonia: decide un gol di Ebnoutalib

Nell'anticipo della 6ª giornata di Bundesliga i padroni di casa vincono di misura
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

1 min

Pubblicato il 16.10.2026, 23:05 (Aggiornato il 16.10.2026, 23:15)

BundesligaEintracht FrancoforteColoniaGermania

FRANCOFORTE (GERMANIA) - xxx anticipo della 6ª giornata di Bundesliga, andato in scena al 'Deutsche Bank Park', un tempo conosciuto come Waldstadion, l'Eintracht Francoforte ha battuto di misura, 1-0, il Colonia in casa. Ha deciso la partita un gol di Younes Ebnoutalib al 77', dopo una gara improntata sul controllo e sui duelli. I padroni di casa sono cresciuti dopo l’intervallo e hanno trasformato la pressione offensiva in punti. Il Colonia ha lottato duramente, ma non è riuscito a trasformare le occasioni del primo tempo in gol.

Tutte le news
Bundesliga

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS