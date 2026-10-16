L'Eintracht Francoforte batte il Colonia: decide un gol di Ebnoutalib

FRANCOFORTE (GERMANIA) - xxx anticipo della 6ª giornata di Bundesliga, andato in scena al 'Deutsche Bank Park', un tempo conosciuto come Waldstadion, l'Eintracht Francoforte ha battuto di misura, 1-0, il Colonia in casa. Ha deciso la partita un gol di Younes Ebnoutalib al 77', dopo una gara improntata sul controllo e sui duelli. I padroni di casa sono cresciuti dopo l’intervallo e hanno trasformato la pressione offensiva in punti. Il Colonia ha lottato duramente, ma non è riuscito a trasformare le occasioni del primo tempo in gol.