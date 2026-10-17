Bundesliga, rallenta il Dortmund: solo pari con l'Union Berlino. Fullkrug salva il Werder
BERLINO (GERMANIA) - Pomeriggio amaro per il Borussia Dortmund che non va oltre lo 0-0 al 'An der Alten Forsterei' di Kopenick contro i padroni di casa dell'Union Berlino. Nel match della sesta giornata di Bundesliga, i gialloneri di mister Niko Kovac sbattono contro il muro difensivo eretto dalla formazione di Lustrinelli, brava a neutralizzare i tentativi, nel finale di gara, di Guirassy e Albert. Il Borussia fallisce l'allungo in vetta e guadagna un solo punto, salendo a quota 14. Importante passo in avanti per l'Union che raggiunge quota 5.
Union Berlino-Borussia Dortmund 0-0: cronaca, tabellino e statistiche
Continua a stupire l'Elversberg, colpo esterno del Mainz
Nelle altre partite del pomeriggio, terza vittoria stagionale per l'Elversberg che supera 4-3 l'Augsburg (fermo a al termine di un match ricco di emozioni: i neopromossi padroni di casa volano sul 3-0 (gol di Petkov, Gunther e Rohr), poi gli ospiti si rifanno sotto con Rieder e Gregoritsch (entrambi perfetti dal dischetto). Schmahl cala il poker, Komur riapre la contesa ma non basta. L'Elverbserg (all'ultimo respiro Futkeu sbaglia un rigore) sale a quota 10, a pari merito con il Mainz corsaro a Gelsenkirchen: Tietz punisce lo Schalke 04. Vittoria nel finale per l'Amburgo (9 punti): Muheim firma il successo all'88' con lo Stoccarda (6 punti).
Werder Brema-Paderborn 2-2: cronaca, tabellino e statistiche
Elversberg-Augsburg 4-3: cronaca, tabellino e statistiche
Schalke 04-Mainz 0-1: cronnaca, tabellino e statistiche
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