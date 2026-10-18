Schick ferma la corsa del Friburgo. Monchengladbach sempre più ultimo in Bundesliga 

Il Bayer Leverkusen vince per 2-1 in rimonta grazie alla rete dell'ex attaccante della Roma: i dettagli 
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2 min

Pubblicato il 18.10.2026, 19:35

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Va in archivio la sesta giornata della Bundesliga con le ultime due partite. Il Friburgo di Grifo (l'italiano è entrato in campo solo nel finale di gara) è caduto per la prima volta in campionato per mano del Bayer Leverkusen e quindi non ha sorpassato Borussia Dortmund e Bayern Monaco, il tandem che comanda la classifica con 14 punti. In avvio Scherhant illude gli ospiti perché poi si scatenata Schick

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L'ex attaccante della Roma, infatti, firma l'assist per il pareggio lampo di Maza e poi realizza il 2-1 decisivo nella ripresa. Con questo successo di misura, il Bayer Leverkusen aggancia il Friburgo al secondo posto a quota 13 punti. 

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Monchengladbach, continua la crisi in Bundesliga 

Altro giro, altra delusione per il Borussia Monchengladbach, ultimo in classifica con zero punti messi da parte e cinque lunghezze da recuperare in questo avvio terribile. Adesso la situazione è difficilissima. L'Hoffenheim non fa sconti e si impone per 2-1 grazie alle reti di Conte e Prass. Serve a poco il gol di Mohya all'inizio del secondo tempo.   

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