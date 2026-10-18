Schick ferma la corsa del Friburgo. Monchengladbach sempre più ultimo in Bundesliga
Va in archivio la sesta giornata della Bundesliga con le ultime due partite. Il Friburgo di Grifo (l'italiano è entrato in campo solo nel finale di gara) è caduto per la prima volta in campionato per mano del Bayer Leverkusen e quindi non ha sorpassato Borussia Dortmund e Bayern Monaco, il tandem che comanda la classifica con 14 punti. In avvio Scherhant illude gli ospiti perché poi si scatenata Schick.
L'ex attaccante della Roma, infatti, firma l'assist per il pareggio lampo di Maza e poi realizza il 2-1 decisivo nella ripresa. Con questo successo di misura, il Bayer Leverkusen aggancia il Friburgo al secondo posto a quota 13 punti.
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Monchengladbach, continua la crisi in Bundesliga
Altro giro, altra delusione per il Borussia Monchengladbach, ultimo in classifica con zero punti messi da parte e cinque lunghezze da recuperare in questo avvio terribile. Adesso la situazione è difficilissima. L'Hoffenheim non fa sconti e si impone per 2-1 grazie alle reti di Conte e Prass. Serve a poco il gol di Mohya all'inizio del secondo tempo.
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