Schick ferma la corsa del Friburgo. Monchengladbach sempre più ultimo in Bundesliga 

Va in archivio la sesta giornata della Bundesliga con le ultime due partite. Il Friburgo di Grifo (l'italiano è entrato in campo solo nel finale di gara) è caduto per la prima volta in campionato per mano del Bayer Leverkusen e quindi non ha sorpassato Borussia Dortmund e Bayern Monaco, il tandem che comanda la classifica con 14 punti. In avvio Scherhant illude gli ospiti perché poi si scatenata Schick.