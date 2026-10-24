Il Borussia Dortmund vola in vetta: Beier stende l'Eintracht. Poker del Lipsia

Il Borussia Dortmund si prende la vetta della Bundesliga grazie al successo per 1-0 contro l'Eintracht Francoforte. A decidere la sfida è Beier, autore del gol vittoria all'80', che permette ai gialloneri di salire momentaneamente al primo posto in solitaria, in attesa del Bayern Monaco, impegnato domani sul campo del Friburgo. Una vittoria pesante anche in vista del prossimo 31 ottobre, quando Bayern Monaco e Borussia Dortmund si affronteranno nello scontro diretto che potrebbe incidere sugli equilibri della classifica. Nel pomeriggio il Lipsia ha travolto 4-0 l'Elversberg dopo un primo tempo senza reti. A sbloccare il match è stato Gomis al 48', seguito dai gol di Romulo Cardoso (66'), Baumgartner (84') e Kone (94'). Successo esterno per il Werder Brema, che ha superato 3-2 il Mainz al termine di una sfida combattuta. Protagonista Füllkrug, autore di una doppietta nei primi 25 minuti. Di Caci e Lee Jae-Sung le reti dei padroni di casa, mentre Reis ha firmato il terzo gol degli ospiti.