Bayern Monaco ok contro il Friburgo: agganciato il Dortmund in vetta, è duello per il primato
FRIBURGO (GERMANIA) - Il Bayern Monaco risponde al Borussia Dortmund e torna in testa alla Bundesliga grazie al successo per 3-1 sul campo del Friburgo. La formazione bavarese sblocca il risultato al 16' con Upamecano, raddoppia al 42' con Gnabry e chiude i conti nel recupero con Olise. Per i padroni di casa arriva soltanto un'autorete di Bischof all'82'. Con questa vittoria il Bayern raggiunge il Dortmund a quota 17 punti, conquistando il primo posto grazie alla migliore differenza reti (+19 contro +8). Entrambe le squadre sono ancora imbattute dopo sette giornate, con cinque vittorie e due pareggi. Ora i riflettori sono tutti puntati sul 31 ottobre, quando Bayern Monaco e Borussia Dortmund si affronteranno nello scontro diretto che metterà in palio il primato della Bundesliga.
Friburgo-Bayern Monaco 1-3: cronaca, tabellino e statistiche
Hoffenheim-Bayer Leverkusen
Nel primo posticipo domenicale, l'Hoffenheim aveva bissato la vittoria di Europa League con il Lione, superando di slancio per 3-0 anche il Bayer Leverkusen, reduce da sei vittorie consecutive. Succede tutto negli ultimi dieci minuti di gioco, con il rigore di Kramarci che sblocca il match e che vale anche il gol numero 1000 nella storia dell'Hoffenheim. Prass, poi espulso, e Moerstedt gli altri marcatori.
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