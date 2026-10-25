Bayern Monaco ok contro il Friburgo: agganciato il Dortmund in vetta, è duello per il primato

FRIBURGO (GERMANIA) - Il Bayern Monaco risponde al Borussia Dortmund e torna in testa alla Bundesliga grazie al successo per 3-1 sul campo del Friburgo. La formazione bavarese sblocca il risultato al 16' con Upamecano, raddoppia al 42' con Gnabry e chiude i conti nel recupero con Olise. Per i padroni di casa arriva soltanto un'autorete di Bischof all'82'. Con questa vittoria il Bayern raggiunge il Dortmund a quota 17 punti, conquistando il primo posto grazie alla migliore differenza reti (+19 contro +8). Entrambe le squadre sono ancora imbattute dopo sette giornate, con cinque vittorie e due pareggi. Ora i riflettori sono tutti puntati sul 31 ottobre, quando Bayern Monaco e Borussia Dortmund si affronteranno nello scontro diretto che metterà in palio il primato della Bundesliga.