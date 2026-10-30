L'Elversberg travolge il Mainz nell'anticipo, mentre sale l'attesa per Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Elversberg-Mainz 4-1: cronaca, tabellino e statistiche

Elversberg, poker al Mainz nell'anticipo di Bundesliga

A imporsi sono stati i padroni di casa, che hanno reagito al ko incassato sul campo del Lipsia battendo 4-1 un Mainz che incassa invece la seconda sconfitta di fila (la terza nelle ultime tre partite). A indirizzare il match nel primo tempo le reti segnare da Keidel (7'), Onyeka (26'), Krattenmacher (45+1'), con il poker servito nel finale da Campbell (90') e nel recupero il gol della bandiera segnato da Hollerbach (90+2') per gli ospiti, rimasti allo scadere in dieci per l'espulsione di Posch (doppio giallo al 95'). Con questo successo l'Elversberg sale a +3 sul Mainz, agganciando momentaneamente al terzo posto con 13 punti il Friburgo e il Bayer Leverkusen.

Bundesliga: la classifica aggiornata

Risultati, tabellini e calendario