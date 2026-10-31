Kane sbaglia un rigore e Fabio Silva riacciuffa il Bayern nel Der Klassiker

Nella serata del ritorno di Harry Kane a Monaco con il Pallone d'Oro , va in scena il Der Klassiker tra Bayern e Borussia Dortmund , valido per l'ottava giornata di Bundesliga . La partita si sblocca al 34', dopo che il possibile vantaggio di Bellingham viene annullato dal Var: è Laimer a portare avanti i suoi. Nella ripresa proprio Kane ha l'opportunità di raddoppiare, ma al 56' spreca un calcio di rigore calciandolo sull'incrocio dei pali. Quattro minuti più tardi Guirassy ristabilisce la parità. La sfida resta aperta e al 66' Upamecano riporta avanti i suoi, ma quando il successo bavarese sembra ormai vicino, Fabio Silva trova il 2-2 definitivo all'89'. Le due squadre rimangono così appaiate al primo posto con 18 punti a testa.

Non solo il Der Klassiker: quanti gol in Bundesliga

Nel sabato del campionato tedesco spicca abche il netto successo dello Stoccarda sul campo del Bayer Leverkusen. Alla BayArena gli ospiti si impongono 4-2, trascinati dalla doppietta di Demirovic, a segno al 14' e al 65'. A completare il poker ci pensano Leweling ed El Khannouss, mentre ai padroni di casa non bastano le reti di Schick e Maza. Vittoria in trasferta anche per il Lipsia, che supera 2-0 lo Schalke: Nusa sblocca il risultato al 37', poi Romulo Cardoso chiude i conti al 78'. Termina invece a reti inviolate la sfida tra Borussia Monchengladbach e Paderborn. Successo esterno in rimonta per il Friburgo, che passa 2-1 sul campo dell'Augsburg. Dopo il vantaggio iniziale di Gregoritsch al 18', gli ospiti ribaltano il risultato nella ripresa con Matanovic, a segno al 65', e Irie, che firma il gol decisivo all'86'. Tra le gare del pomeriggio arriva anche la vittoria del Werder Brema, che davanti al proprio pubblico supera 2-0 l'Hoffenheim. A indirizzare l'incontro è Fullkrug al 57', mentre Dinkci mette al sicuro il risultato all'82'.