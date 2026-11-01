Tris Eintracht sull'Amburgo, il Colonia si salva in casa dell'Union Berlino

L' 8ª giornata di Bundesliga si apre con il pareggio tra Union Berlino e Colonia , che in settimana si erano affrontate in Coppa di Germania, a campi invertiti, con gli ospiti di oggi che si erano imposti con un roboante 5-0. È invece 1-1 il risultato odierno, che fa comunque felici gli ospiti, sempre sconfitti in trasferta in questo avvio di stagione.

Eppure, sono proprio i padroni di casa a portarsi avanti già al 10' con Haberer, che deve solo spingere in rete sulla grande giocata di Tim Skarke. Un vantaggio poi legittimato nel corso di una prima frazione filata via in pieno controllo e con l'occasione finale sulla gran conclusione di Burcu, deviata sulla traversa da Schwabe.

Nella ripresa latita il Colonia, che non sembra avere la forza di reagire, ma che svolta con l'ingresso in campo di Malek Elmala, in gol per il pari a dieci minuti dal termine.

Union Berlino-Colonia 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

L'Eintracht batte ancora l'Amburgo

Anche nel secondo incontro della domenica di Bundesliga si incontravano due squadre che si erano già affrontate in settimana nella DFB Pokal, la Coppa di Germania. Ancora una volta ad imporsi è stato l'Eintracht Francoforte, che si è imposto per 3-1 sull'Amburgo. Botta e risposta nel primo tempo, con l'autorete di Omari al 10' ed il pari di Moffi al 14'; nella ripresa è Onyedika a firmare subito il sorpasso al 47' e Ebnoutalib a chiudere il discorso al 69'.

Eintracht Francoforte-Amburgo 3-1: cronaca, tabellino e statistiche