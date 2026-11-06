Ad aprire la 9ª giornata di Bundesliga è l'anticipo del Volksparkstadion che l'Amburgo vince 3-1 sul Borussia Mönchengladbach dell'ex genoano Alexander Blessin: la formazione di Merlin Polzin apre le marcature all'11' con Muheim, ma gli ospiti pareggiano al 44' con Hack. Al 4' del secondo tempo il Borussia resta in dieci per l'espulsione di Itakura (somma di ammonizioni) e l'Amburgo non perdona chiudendo la pratica con i gol al 59' di Nandja e al 70' di Gronbaek, anche lui ex del Genoa.