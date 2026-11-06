L'Amburgo rialza la testa: battuto il Borussia Mönchengladbach, sempre più ultimo
Ad aprire la 9ª giornata di Bundesliga è l'anticipo del Volksparkstadion che l'Amburgo vince 3-1 sul Borussia Mönchengladbach dell'ex genoano Alexander Blessin: la formazione di Merlin Polzin apre le marcature all'11' con Muheim, ma gli ospiti pareggiano al 44' con Hack. Al 4' del secondo tempo il Borussia resta in dieci per l'espulsione di Itakura (somma di ammonizioni) e l'Amburgo non perdona chiudendo la pratica con i gol al 59' di Nandja e al 70' di Gronbaek, anche lui ex del Genoa.
Mönchengladbach ultimo da solo
L'Amburgo ritrova così il successo dopo tre sconfitte di fila tra campionato e Coppa di Germania mentre il Borussia Mönchengladbach, solitario all'ultimo posto con soli 4 punti, ripiomba nel dramma dopo le due vittorie e un pareggio delle ultime tre gare ufficiali. La formazione di Blessin si conferma la peggior difesa di questa stagione di Bundesliga con 25 gol subiti in 9 partite.
Amburgo-Borussia Mönchengladbach 3-1: cronaca, tabellino e statistiche
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