Bayern Monaco e Borussia Dortmund non sbagliano: vetta condivisa. Il Lipsia ne fa cinque

Bayern Monaco e Borussia Dortmund continuano la loro corsa a braccetto in vetta alla Bundesliga dopo la nona giornata. Entrambe le formazioni conquistano tre punti con il punteggio di 2-1, mantenendo invariati gli equilibri in testa alla classifica. I bavaresi espugnano il campo del Mainz grazie alle reti di Karl e Kimmich, entrambe propiziate dagli assist di Harry Kane, protagonista assoluto in versione uomo-assist. Dopo il raddoppio al 57', il Bayern gestisce il vantaggio e resiste al tentativo di rimonta dei padroni di casa, a segno soltanto nel recupero.

Mainz-Bayern: cronaca, tabellino e statistiche

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Bundesliga, Nmecha trascina il Dortmund. Il Lipsia travolge l'Augsburg

Successo sofferto anche per il Borussia Dortmund di Kovac, che supera 2-1 l'Elversberg grazie a una doppietta di Felix Nmecha, a segno al 55' e al 71'. Futkeu riapre la partita all'81', ma gli interventi di Kobel permettono ai gialloneri di difendere il risultato e conservare l'imbattibilità stagionale. Da valutare le condizioni di Chukwuemeka, costretto a uscire per infortunio.

Dortmund-Elversberg: cronaca, tabellino e statistiche

Spettacolo a Lipsia, dove il RB travolge 5-2 l'Augsburg e consolida il terzo posto con 18 punti. Per la squadra di Martin Demichelis vanno a segno Rômulo, Baumgartner, Raum, Banzuzi e Nkunku, mentre Ogundu e Kade firmano le reti degli ospiti. Termina invece 2-2 la sfida tra Paderborn ed Eintracht Francoforte: Pieringer e Obermair portano due volte avanti i padroni di casa, ma una doppietta di Burkardt consente agli ospiti di conquistare un punto.

Lipsia-Augsburg: cronaca, tabellino e statistiche