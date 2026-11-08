Friburgo terza forza, vincono anche Leverkusen e Hoffenheim

Tre i match domenicali in programma per la 9ª giornata di Bundesliga : il derby della renania tra Colonia e Bayer Leverkusen , l'impegno casalingo del Friburgo con l' Union Berlino e il posticipo tra Hoffenheim e Schalke . Ecco com'è andata.

Bundesliga, la classifica

Decisivo Suzuki: Friburgo terzo

Vittoria pesante per il Friburgo di Schuster, che supera per 2-0 l'Union Berlino e si prende il terzo posto alle spalle di Bayer e Borussia Dortmund. All'Europa Park Stadion, i padroni di casa impiegano un tempo per prendere le misure ai capitolini, prima di affondare il colpo nella ripresa. Grande protagonista il giapponese Suzuki, che prima procura l'autogol di Khedira e poi si mette in proprio per il raddoppio. Grifo avrdebbe anche l'opportunità di chiudere in gloria, ma Ronnow intercetta la conclusione dal dischetto dell'ex azzurro.

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Derby renano al Leverkusen, Karius e Schalke ko

Ad aprire la domenica era stato il derby della Renaia tra Colonia e Bayer Leverkusen. A spuntarla gli ospiti, che si impongono per 2-1, con le reti di Aleix Garcia e di Schick. Solamente nel recupero il gol bandiera di El Mala. Una vittoria che porta la squadra di Martìnez Novell al quinto posto in classifica.

Identico punteggio nel posticipo della SNP Arena, con l'Hoffenheim che supera lo Schalke di Edin Dzeko, lasciandolo al penultimo posto in classifica. Asllani e Lemperle indirizzano il match già prima della mezz'ora, nella ripresa doppio infortunio per Gosens e Karius, nel finale il gol ospite di Adamu.

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