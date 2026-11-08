Friburgo terza forza, vincono anche Leverkusen e Hoffenheim
Tre i match domenicali in programma per la 9ª giornata di Bundesliga: il derby della renania tra Colonia e Bayer Leverkusen, l'impegno casalingo del Friburgo con l'Union Berlino e il posticipo tra Hoffenheim e Schalke. Ecco com'è andata.
Decisivo Suzuki: Friburgo terzo
Vittoria pesante per il Friburgo di Schuster, che supera per 2-0 l'Union Berlino e si prende il terzo posto alle spalle di Bayer e Borussia Dortmund. All'Europa Park Stadion, i padroni di casa impiegano un tempo per prendere le misure ai capitolini, prima di affondare il colpo nella ripresa. Grande protagonista il giapponese Suzuki, che prima procura l'autogol di Khedira e poi si mette in proprio per il raddoppio. Grifo avrdebbe anche l'opportunità di chiudere in gloria, ma Ronnow intercetta la conclusione dal dischetto dell'ex azzurro.
Friburgo-Union Berlino 2-0: cronaca, tabellino e statistiche
Derby renano al Leverkusen, Karius e Schalke ko
Ad aprire la domenica era stato il derby della Renaia tra Colonia e Bayer Leverkusen. A spuntarla gli ospiti, che si impongono per 2-1, con le reti di Aleix Garcia e di Schick. Solamente nel recupero il gol bandiera di El Mala. Una vittoria che porta la squadra di Martìnez Novell al quinto posto in classifica.
Identico punteggio nel posticipo della SNP Arena, con l'Hoffenheim che supera lo Schalke di Edin Dzeko, lasciandolo al penultimo posto in classifica. Asllani e Lemperle indirizzano il match già prima della mezz'ora, nella ripresa doppio infortunio per Gosens e Karius, nel finale il gol ospite di Adamu.
Colonia-Bayer Leverkusen 1-2: cronaca, tabellino e statistiche
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS