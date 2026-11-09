Mistero Musiala, Hoeness lancia l'allarme: "Impossibile sapere se tornerà ai suoi livelli" 

Svenimenti in campo e tanta paura. Sono stati mesi pesanti per Musiala, vittima di due malori lo scorso 15 e 18 agosto e ora fermo per uno strappo muscolare rimediato con la nazionale dopo aver giocato con la maglia del Bayern Monaco solo quattro partite. Attorno a lui c'è un mistero. Perché la sua patologia non è curabile. Tornerà come prima o la sua carriera è già profondamente compromessa dopo i problemi fisici? Ne ha parlato senza giri di parole il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, che ha espesso delle perplessità in merito alla condizione del 23enne tedesco, una delle stelle della squadra campione in carica della Germania.