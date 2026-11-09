Mistero Musiala, Hoeness lancia l'allarme: "Impossibile sapere se tornerà ai suoi livelli"
Svenimenti in campo e tanta paura. Sono stati mesi pesanti per Musiala, vittima di due malori lo scorso 15 e 18 agosto e ora fermo per uno strappo muscolare rimediato con la nazionale dopo aver giocato con la maglia del Bayern Monaco solo quattro partite. Attorno a lui c'è un mistero. Perché la sua patologia non è curabile. Tornerà come prima o la sua carriera è già profondamente compromessa dopo i problemi fisici? Ne ha parlato senza giri di parole il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, che ha espesso delle perplessità in merito alla condizione del 23enne tedesco, una delle stelle della squadra campione in carica della Germania.
Bayern Monaco, il pensiero di Hoeness su Musiala
"È impossibile sapere se riuscirà mai a tornare ai suoi livelli di rendimento". Ancora: "Ci troviamo di fronte a un dilemma - ha ammesso Hoeness ai microfoni dell'emittente tedesca BR24 - È affetto da una patologia incurabile, i cui sintomi possono però essere gestiti attraverso un trattamento". In seguito ai due malori, Musiala aveva già spiegato sul proprio profilo Instagram di essere a conoscenza dei propri problemi di salute, precisando che non vi sono rischi aggiuntivi, ma solo "brevi e temporanei episodi, facilmente trattabili".
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