Dopo aver fatto ritorno presso il centro sportivo del Bayern Monaco , Vincent Kompany si prepara a guidare i suoi ragazzi anche in partita, direttamente dalla panchina bavarese. Si avvicina infatti la sfida contro il Colonia , in programma venerdì alle ore 20:30 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Le condizioni dell'ex capitano del Manchester City, infatti, migliorano di giorno in giorno e sono costantemente monitorate dallo staff medico del club più titolato di Germania.

Kompany torna in panchina per Bayern-Colonia: migliorano le condizioni dell'allenatore

A quasi un mese dal malore accusato lo scorso 23 ottobre, Vincent Kompany è pronto a tornare in panchina e a guidare il suo Bayern Monaco da bordocampo. Il manager belga era stato ricoverato d'urgenza dopo essere collassato al centro sportivo bavarese mentre visionava un allenamento della squadra Under 23. Nel corso della degenza, i medici hanno rilevato un'irritazione delle meningi, che gli è costata anche una lussazione alla spalla in seguito alla caduta. Lunedì, 16 novembre, ha diretto il suo primo allenamento da quando è rientrato alla base - fa sapere Sky Sport Deutschland - e in queste ore sta ritrovando anche tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali.

Kompany, domani la prima conferenza stampa dopo il malore: dove vederla

Nella mattinata di domani, alle ore 10, Kompany sarà protagonista della canonica conferenza stampa pregara, alla vigilia del match casalingo con il Colonia, valido per la decima giornata della Bundesliga. A confermarlo è stata la stessa società attraverso una nota sul portale ufficiale fcbayern.com: "Il Bayern Monaco torna in campo venerdì per ospitare il Colonia in Bundesliga all'Allianz Arena. Vincent Kompany parlerà ai media nella conferenza stampa pre-partita a partire dalle 10:00 CET di giovedì. Potete seguire tutte le dichiarazioni principali qui e guardare la conferenza stampa in diretta gratuitamente con il nostro streaming".