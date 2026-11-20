Brutte notizie per Samuele Inacio. L'attaccante del Borussia Dortmund e della Nazionale Under 21 sarà costretto a fermarsi per diversi mesi, a causa di un infortunio patito nella sfida tra i ragazzi di Silvio Baldini e il Belgio. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto hanno evidenziato un problema al menisco.