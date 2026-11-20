Inacio shock! Lesione al menisco dopo Italia-Belgio U21. Il Dortmund: "Gli siamo vicini"
Brutte notizie per Samuele Inacio. L'attaccante del Borussia Dortmund e della Nazionale Under 21 sarà costretto a fermarsi per diversi mesi, a causa di un infortunio patito nella sfida tra i ragazzi di Silvio Baldini e il Belgio. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto hanno evidenziato un problema al menisco.
Inacio ko, il comunicato del Borussia Dortmund
Inacio sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, che lo terrà lontano dai campi di gioco per diverso tempo. "Samuele Inacio - si legge nella nota ufficiale pubblicata dal Borussia Dortmund - ha riportato un infortunio al menisco durante la partita della Nazionale italiana Under 21 contro il Belgio, disputata all'inizio di questa settimana. Il problema richiederà un intervento chirurgico. Il giovane attaccante, 18 anni, resterà indisponibile per il Borussia Dortmund per diversi mesi".
Il Borussia Dortmund: "Un giorno amaro"
"Questo infortunio - ha commentato il direttore sportivo del Borussia Dortmund Ole Book - è estremamente amaro, soprattutto per Samu, ma anche per il nostro club. Nei prossimi mesi gli garantiremo tutto il nostro sostegno affinché possa recuperare completamente".
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