MONACO DI BAVIERA (Germania) - La 10ª giornata della Bundesliga si apre con il pareggio casalingo del Bayern Monaco primo in classifica, fermato sull'1-1 dal Colonia e ora a rischio sorpasso da parte del Borussia Dortmund che domani affronta in trasferta il Mönchengladbach. I bavaresi ritrovano in panchina dopo un mese il tecnico Vincent Kompany , reduce dal malore del 23 ottobre scorso, ma perdono durante il match Kane e Olise , fermati da altrettanti infortuni alla gamba sinistra.

Bayern Monaco-Colonia 1-1: tabellino, cronaca e statistiche

Brown risponde a Moore

Il match inizia male per il Bayern che al 12' si fa sfuggire il pallone in attacco e subisce la veloce ripartenza del Colonia: El Mala serve di tacco il 19enne inglese Moore che mette a sedere Urbig (sostituto dell'infortunato Neuer) e firma il suo primo gol in Bundesliga. Al 20' i bavaresi si ritrovano senza Kane per un infortunio alla caviglia sinistra dopo uno contro con Schmied. Il vincitore del Pallone d'oro esce dal campo con le proprie gambe, ma il problema fisico preoccupa Kompany e andrà verificato meglio nelle prossime ore. Nonostante l'assenza del suo bomber principe, i padroni di casa trovano il pareggio al 37': Brown colpisce con un rasoterra di destro dal limite, il portiere ospite Schwabe si allunga in ritardo e non arriva sul pallone. Per i bavaresi è l'ottavo gol stagionale in Bundesliga da fuori area. Si va al riposo sull'1-1 e nell'intervallo anche Olise dà forfait per infortunio alla gamba sinistra.

Bundesliga, la classifica

Kane e Olise preoccupano

La ripresa si apre con una nuova occasione per Brown, che manca la doppietta da ottima posizione, e con quella di Karl, che non inquadra colpevolmente il bersaglio a pochi passi da Schwabe. Al 57' Urbig è super con una doppia difficile parata su El Mala e su Maina. Al 77' Pavlovic ci prova dalla distanza per il Bayern: Schwabe accompagna con lo sguardo il pallone che sfiora la sua porta. Poi sono Musiala (Bayern) ed El Mala (Colonia), soprattutto, a mancare il gol del 2-1: finisce il match con il Bayern che esce dal campo consapevole dell'occasione persa. Stasera sorridono il Colonia di René Wagner, 14° con 10 punti in altrettante partite, e il Borussia Dortmund, che sogna il primo posto solitario. Preoccupazione per il Bayern che mercoledì torna in campo in Champions League contro il Lille, in terra francese, con il rischio di non avere né Kane né Olise: entro domani se ne saprà di più.