Il Borussia Dortmund torna in vetta alla Bundesliga. Frenata Stoccarda prima dell'Inter
ROMA - Tanti gol nei sei match odierni della 10ª giornata della Bundesliga dove c'è una nuova capolista all'indomani della frenata del Bayern Monaco, fermato sul pari in casa dal Colonia nell'anticipo tristemente segnato dal grave infortunio alla caviglia accusato da Kane, ennesima vittima della 'maledizione del Pallone d'Oro' e già operato nella scorsa notte (starà fuori tre mesi).
Bundesliga: la classifica aggiornata
Nmecha regala il primato al Borussia Dortmund
In vetta alla Bundesliga torna il Borussia Dortmund, che passa 1-0 sul campo del Borussia Monchengladbach. La squadra di Kovac si impone di misura, grazie alla rete messa a segno nel finale da Nmecha, che sull'assist di Sabitzer beffa un Batz fino a quel momento insuperabile. Colta al volo l'occasione di superare il Bayern, fermato in casa dal Colonia nell'anticipo del venerdì.
B. Monchengladbach-B.Dortmund 0-1: cronaca, statistiche e tabellino
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