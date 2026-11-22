Il Werder cala il poker contro l'Amburgo e vola al sesto posto. Colpo salvezza per l'Augsburg
ROMA - In Germania si è chiuso con le ultime due partite andate in scena oggi (domenica 22 novembre) il programma della 10ª giornata della Bundesliga, segnata dall'infortunio accusato dal nuovo Pallone d'oro Harry Kane (già operato alla caviglia) nel match pareggiato in casa contro il Colonia dall'ex capolista Bayern Monaco (ora seconda a -2 dal Borussia Dortmund).
Bundesliga: la classifica aggiornata
Poker Werder Brema, colpo Augsburg
Nel posticipo della decima giornata di Buindesliga, che vedeva in programma il derby del nord tra Werder Brema e Amburgo, è festa per i padroni di casa, che travolgono gli anseatici per 4-0 e volano al sesto posto, irrompendo nei quartieri alti della classifica. Succede tutto nella ripresa, con Friedl che sblocca il risultato al 55' e Njinmah che colpisce due volte tra il 66' e il 70', prima che Fullkrug al 92' arrotondi il risultato.
Colpo salvezza dell'Augsburg che, trascinato dalla doppietta dell'ex Friburgo Gregoritsch (19' e 48') e dal guizzo di Bah (36') torna al successo dopo oltre due mesi e mezzo di digiuno. La squadra di mister Baum, espulso al tramonto del primo tempo per proteste, batte 3-1 il Mainz - inutile il gol di Konigsdorffer al 51' - e sale a quota 12 punti, a +2 sui biancorossi, inchiodati a 10 e alla quarta sconfitta consecutiva, la quinta nelle ultime sei uscite in campionato.
Werder Brema-Amburgo 4-0: cronaca, statistiche e tabellino
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