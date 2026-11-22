Bundesliga: la classifica aggiornata

Poker Werder Brema, colpo Augsburg

Nel posticipo della decima giornata di Buindesliga, che vedeva in programma il derby del nord tra Werder Brema e Amburgo, è festa per i padroni di casa, che travolgono gli anseatici per 4-0 e volano al sesto posto, irrompendo nei quartieri alti della classifica. Succede tutto nella ripresa, con Friedl che sblocca il risultato al 55' e Njinmah che colpisce due volte tra il 66' e il 70', prima che Fullkrug al 92' arrotondi il risultato.

Colpo salvezza dell'Augsburg che, trascinato dalla doppietta dell'ex Friburgo Gregoritsch (19' e 48') e dal guizzo di Bah (36') torna al successo dopo oltre due mesi e mezzo di digiuno. La squadra di mister Baum, espulso al tramonto del primo tempo per proteste, batte 3-1 il Mainz - inutile il gol di Konigsdorffer al 51' - e sale a quota 12 punti, a +2 sui biancorossi, inchiodati a 10 e alla quarta sconfitta consecutiva, la quinta nelle ultime sei uscite in campionato.

Werder Brema-Amburgo 4-0: cronaca, statistiche e tabellino

Augsburg-Mainz 3-1: cronaca, statistica e tabellino