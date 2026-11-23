Loris Karius ha spento le voci di mercato che lo accostavano al Bayern Monaco ribadendo la propria volontà di concentrarsi esclusivamente sullo Schalke. Il portiere tedesco, protagonista di un'ottima stagione, ha commentato così le indiscrezioni sul possibile interesse del club bavarese: "In questo momento non ha assolutamente senso commentare indiscrezioni di mercato prive di fondamento. Non ho parlato con nessuno e non sono in contatto con nessuno. La mia attenzione è completamente rivolta allo Schalke, sono davvero felice di giocare qui".