Karius dribbla i rumors: "Non ho parlato con nessuno. La mia attenzione..."
Loris Karius ha spento le voci di mercato che lo accostavano al Bayern Monaco ribadendo la propria volontà di concentrarsi esclusivamente sullo Schalke. Il portiere tedesco, protagonista di un'ottima stagione, ha commentato così le indiscrezioni sul possibile interesse del club bavarese: "In questo momento non ha assolutamente senso commentare indiscrezioni di mercato prive di fondamento. Non ho parlato con nessuno e non sono in contatto con nessuno. La mia attenzione è completamente rivolta allo Schalke, sono davvero felice di giocare qui".
Karius smentisce le voci sul Bayern Monaco
A 33 anni, l'ex estremo difensore del Liverpool sta offrendo prestazioni di alto livello, come dimostrato anche nell'ultima sfida contro lo Stoccarda, nella quale ha contribuito a mantenere inviolata la porta della sua squadra nello 0-0 finale. Per lui è arrivato il sesto riconoscimento di Man of the Match in dieci giornate di campionato, un rendimento che non è passato inosservato nemmeno in Baviera. Secondo quanto riportato dalla Bild, il Bayern starebbe valutando diverse soluzioni per la prossima stagione, in attesa di conoscere la decisione di Manuel Neuer sul proprio futuro. Se Urbig dovesse diventare il nuovo titolare, Karius potrebbe rappresentare un'opzione per il ruolo di secondo portiere.
A Monaco di Baviera per essere più vicino alla famiglia?
Un eventuale trasferimento gli consentirebbe però di avvicinarsi a Milano, dove vive la moglie Diletta Leotta con la famiglia. Il portiere è attualmente legato allo Schalke da un contratto valido fino al 2028.
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