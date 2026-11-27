Fullkrug salva il Werder: 3-3 allo scadere contro il Moenchengladbach
L'11ª giornata di Bundesliga si è aperta con l'anticipo del Weserstadion tra il Werder Brema di Thioune e il fanalino di coda Borussia Moenchengladbach. Ecco come è andata.
Werder di rimonta, Fullkrug decisivo
A Brema match spettacolare, che si chiude con un pirotecnico 3-3. Prestazione di grande orgoglio da parte del Gladbach ultimo in classifica, che mette alle corde il Werder, senza tuttavia riuscire a trovare un successo che lo avrebbe potuto rilanciare in campionato. al 27' è Dicks, su rigore, a portare avanti gli ospiti, riagguantati al 38' da Dinkci. Nella ripresa è Honorat a colpire due volte, al 46' e al 78', portando gli ospiti sul 3-1. Quando tutto sembra perduto, però, i padroni di casa trovano prima la rete ancora di Dinkci all'85' e poi il pari dell'ex-Milan Fullkrug, che firma il pari finale.
Werder-Borussia M'Gladbach 3-3: cronaca, tabellino e statistiche
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