L' 11ª giornata di Bundesliga si è aperta con l'anticipo del Weserstadion tra il Werder Brema di Thioune e il fanalino di coda Borussia Moenchengladbach . Ecco come è andata.

Bundesliga, la classifica

Werder di rimonta, Fullkrug decisivo

A Brema match spettacolare, che si chiude con un pirotecnico 3-3. Prestazione di grande orgoglio da parte del Gladbach ultimo in classifica, che mette alle corde il Werder, senza tuttavia riuscire a trovare un successo che lo avrebbe potuto rilanciare in campionato. al 27' è Dicks, su rigore, a portare avanti gli ospiti, riagguantati al 38' da Dinkci. Nella ripresa è Honorat a colpire due volte, al 46' e al 78', portando gli ospiti sul 3-1. Quando tutto sembra perduto, però, i padroni di casa trovano prima la rete ancora di Dinkci all'85' e poi il pari dell'ex-Milan Fullkrug, che firma il pari finale.

Werder-Borussia M'Gladbach 3-3: cronaca, tabellino e statistiche