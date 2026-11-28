Bundesliga, vittoria in extremis per il Mainz

Vince invece il Mainz all'ultimo respiro contro l'Union Berlino: Caci (90+2') segna il gol decisivo nel recupero, dopo che Tietz (85') aveva agguantato la squadra della capitale, passata in vantaggio nel primo tempo con Haberer (37').

Tredici gol in due partite

Gol a volontà poi in Colonia-Elversberg e Paderborn-Schalke: la prima partita è terminata 5-0, con tripletta di Bulter e doppietta di El Mala; la seconda 8-1: anche qui da segnalare una tripletta, quella di Marino. Alle 18:30 è in programma Stoccarda-Eintracht Francoforte.