Lo Schalke di Karius prende otto gol, il Bayern in dieci e senza Kane fermato dall'Amburgo
In inferiorità numerica dalla fine del primo tempo per l'espulsione di Kimmich (rosso dopo aver tirato i capelli a Rossing Lelesiit), il Bayern Monaco non riesce ad andare oltre lo 0-0 sul campo dell'Amburgo, senza Kane, nell'undicesima giornata del campionato tedesco. I bavaresi restano così al secondo posto, a una lunghezza dal Borussia Dortmund, che però deve ancora giocare.
Bundesliga, vittoria in extremis per il Mainz
Vince invece il Mainz all'ultimo respiro contro l'Union Berlino: Caci (90+2') segna il gol decisivo nel recupero, dopo che Tietz (85') aveva agguantato la squadra della capitale, passata in vantaggio nel primo tempo con Haberer (37').
Tredici gol in due partite
Gol a volontà poi in Colonia-Elversberg e Paderborn-Schalke: la prima partita è terminata 5-0, con tripletta di Bulter e doppietta di El Mala; la seconda 8-1: anche qui da segnalare una tripletta, quella di Marino. Alle 18:30 è in programma Stoccarda-Eintracht Francoforte.
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