ROMA - Missione fallita per il Borussia Dortmund capolista , sceso in campo nel posticipo serale che oggi (domenica 29 novembre) ha fatto calare il sipario sull' 11ª giornata della Bundesliga e incapace di approfittare del mezzo passo falso del Bayern Monaco (fermato sullo 0-0 ieri ad Amburgo).

Bundesliga: la classifica aggiornata

Primo ko in campionato per il Borussia Dortmund

Tra le mura amiche del 'Signal Iduna Park' arriva infatti il primo ko in campionato per i gialloneri di Kovac che, senza l'infortunato Inacio e con l'altro azzurro Mane rimasto in panchina, vengono superati in rimonta dal Bayer Leverkusen (1-2). Subito avanti il Borussia Dortmund, che passa al 6' con Nmecha su assist di Karetsas (sostituito al 39' per infortunio), ma gli ospiti reagiscono e nella ripresa prima pareggiano con l'ex romanista Schick (69'), poi mettono la freccia e sorpassano con un colpo di testa di Fernandez (80'). Tre punti pesanti per il Bayer Leverkusen, ora terzo in classifica (a -2 dalla vetta), mentre il Borussia Dortmund vede ora ridotto a un solo punto il vantaggio sulle inseguitrici più vicine.

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Pari tra Friburgo e Lipsia, Hoffenheim travolto in casa

Nell'altro scontro ad alta quota pirotecnico pari tra il Friburgo e il Lipsia: nel primo tempo a segno i padroni di casa con Matanovic (11') e con Eggestein (43'), nella ripresa la reazione degli ospiti che accorciano le distanze con un rigore trasformato dall'ex milanista Nkunku (53') e poi evitano il ko grazie alla rete segnata in pieno recupero da Baumgartner (90+3'). Beffa per il Friburgo (solo panchina per l'italiano Grifo), che con questo punto riaggancia comunque il Bayern Monaco secondo a quota 23 e resta a +1 sullo stesso Lipsia (raggiunto intanto a quota 22 dal Bayer Leverkusen). Poker in trasferta infine per l'Augsburg, vittorioso per 4-0 sul campo di un Hoffenheim in dieci dal 20' (espluso Rots): tutti nel primo tempo i gol firmati da Keitel, Rieder, Wolf e Bah.

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