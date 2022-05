Hoeness: "Sicuro al 100% che Lewandowski sarà con noi il prossimo anno"

Uli Hoeness , presidente onorario del Bayern Monaco nonché ex leggenda del club, si è detto molto convinto del fatto che Lewandowski continuerà a giocare per il club di Monaco anche il prossimo anno: "Sono sicuro al 100% che Lewandowski giocherà nel Bayern Monaco il prossimo anno. É molto semplice, ha un contratto". Anche Nagelsmann , allenatore del Bayern Monaco , ha detto che vorrebbe che rimanesse in Baviera : "Spero che Lewandowski rinnovi, l'ho già detto almeno 50 volte".

Il Barcellona lo starebbe seguendo

Il contratto dell'ex Borussia Dortmund scade il prossimo anno, e ancora non è stata trovata l'intesa tra le parti. I bavaresi vorrebbero trovarla quanto prima in quanto sanno bene che rischiano di perderlo a zero nel 2023, e inoltre le pretendenti al bomber polacco non mancherebbero. Il club che sarebbe in pole per ingaggiare Lewandowski parrebbe essere il Barcellona: Laporta - in questi ultimi tempi - avrebbe avuto molti contatti con l'agente del giocatore Pini Zahavi.