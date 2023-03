Bayern, presentato Tuchel e svelati i motivi dell'esonero di Nagelsmann

Giunta al tramonto l'era Nagelsmann, il Bayern Monaco guarda oltre e ufficializza il suo nuovo allenatore: Thomas Tuchel. In conferenza stampa il nuovo tecnico dei bavaresi ha ammesso "Conosco la squadra e le prestazioni, ho continuato a guardare il calcio - ha sottolineato Tuchel - mi rende la giornata più bella. Poi martedì sera ho iniziato a pensare alla squadra per la prima volta. La considerazione per il club in Inghilterra o a Parigi è estremamente alta. A nessuno piace giocare contro il Bayern Monaco. Le dimensioni, la forza del club, sono indiscusse. Il campionato in Inghilterra è ovviamente eccezionale, la più grande sfida in Europa. Ma la squadra del Bayern competerebbe per il titolo in Premier League, in termini di ampiezza e profondità".