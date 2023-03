Dramma Tuchel, l'attentato e la frecciata al Dortmund: "Io c'ero, altri..."

Il prossimo turno della Bundesliga sarà inevitabilmente speciale per il neo tecnico del Bayern Monaco Tuchel dato che affronterà la sua ex squadra, il Dortmund. L'addio dell'allenatore al Borussia non è stato dei più felici a causa di alcune divergenze tra il tedesco e la dirigenza giallonera con il rapporto più complicato che era sicuramente quello con il direttore generale Watzke che poco prima dell'addio di Tuchel aveva affermato: "Penso che qualcosa si sia rotto tra me e l'allenatore". L'episodio che ha minato di più il legame tra tecnico e club è sicuramente stato l'attentato subito nel 2017 che aveva letteralmente scioccato l'allenatore tanto da spiegare ancora oggi, a distanza di anni, i retroscena e i comportamenti avuti dalla dirigenza in seguito al brutto attacco subito.