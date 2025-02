Wirtz al Bayern, Hoeness: "Un sogno, ma..."

Il Bayern Monaco non si nasconde. Attraverso la voce del presidente Uli Hoeness , i bavaresi ribadiscono il loro interesse per Florian Wirtz , talento cristallino che si è consacrato alla corte di Xabi Alonso con la maglia del Bayer Leverkusen , laureandosi anche campione di Germania nel 2024. Il giovane fantasista è ora un punto di riferimento della Nazionale tedesca.

Hoeness: "Wirtz al Bayern Monaco? Un sogno"

"Noi vogliamo i migliori con noi", così il CEO del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, aveva commentato nei giorni scorsi l'ipotesi di un passaggio di Florian Wirtz al Bayern Monaco nella prossima sessione di mercato. Nelle ultime ore, nel corso di un'intervista concessa alla Bild, c'ha pensato il presidente Uli Hoeness a ribadire l'interesse dei bavaresi per il classe 2003, visto come il futuro del calcio tedesco. Il ragazzo, però, ha un contratto che lo lega al Leverkusen fino al 30 giugno 2027. Un dettaglio non trascurabile e il numero uno del Bayern ne è consapevole: "È un sogno, - ha detto senza giri di parole Hoeness - ha ancora un contratto lungo con il Bayer Leverkusen. Le possibilità sono al 10%", ha precisato.