Il Bayern Monaco blinda Musiala: ufficiale il rinnovo fino al 2030

Il Bayern Monaco mette le basi per il futuro e blinda Jamal Musiala . Uno dei talenti più importanti al mondo ha rinnovato fino al 2030 con il club bavarese. Finora con la prima squdra ha racimolato quasi 200 presenze, con 58 gol e 38 assist vincendo quattro campionati, una Champions League e un Mondiale per Club. Questo il comunicato del club: " Jamal Musiala ha esteso il suo contratto con il Bayern fino al 30 giugno 2030 . Il 21enne nazionale tedesco è entrato a far parte del club arrivando dall'academy del Chelsea nell'estate del 2019".

Musiala rinnova con il Bayern Monaco: contratto fino al 2030

Il giocatore dopo la firma ha commentato così: "Sono davvero felice. Il Bayern è uno dei club più grandi al mondo. Ho mosso i miei primi passi nel calcio professionistico qui e credo fermamente che possiamo realizzare qualcosa di grande con questo club nei prossimi anni. Mi sento a casa sia a Monaco che nel club con i nostri grandi tifosi. Abbiamo un sacco di cose che vogliamo realizzare. Sono emozionato per tutto ciò che verrà". Anche il presidente del Bayern Hainer ha parlato del rinnovo: "Che bel regalo di inizio anno per il 125° anniversario per il club e i tifosi. La gente va allo stadio per giocatori come Jamal Musiala. È un giocatore davvero eccezionale. A volte sembra che le regole della gravità non si applichino a lui. Merito della nostra dirigenza sportiva e del consiglio. Oggi è un giorno molto bello per l'FC Bayern".