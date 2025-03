Bayern Monaco, non c'è pace per Kompany: anche Ito ko in vista dell'Inter

Emergenza infortuni per il Bayern Monaco di Vincent Kompany , a pochi giorni dal primo round del doppio confronto con l' Inter di Simone Inzaghi, valido per i quarti di finale di Champions League . Anche Hiroki Ito ko . Il difensore della nazionale giapponese si è fermato nel corso del match vinto ieri dai bavaresi contro il St. Pauli all'Allianz Arena e sarà costretto a rimanere ai box per diverse settimane.

Bayern Monaco, emergenza infortuni: frattura per Ito

Piove sul bagnato in casa Bayern Monaco. Dopo gli infortuni di Davies e Upamecano, senza dimenticare i problemi fisici di Manuel Neuer, "Hiroki Ito ha subito una recidiva di frattura al metatarso destro, come confermato da un esame effettuato dal team medico dell'FC Bayern", si legge nel report medico diffuso dal club. "Il nazionale giapponese ha subito l'infortunio nella vittoria di ieri per 3-2 contro l'FC St. Pauli. Entrato in campo al 58° minuto, ha dovuto lasciare il campo all'89°. Ito, che si è trasferito a Monaco dal VfB Stuttgart la scorsa estate, non sarà disponibile per il Bayern per un lungo periodo". Il centrale nipponico salterà così le due sfide con l'Inter di Simone Inzaghi, l'8 e il 16 aprile.

Eberl: "Notizia che ci colpisce duramente"

Max Eberl, membro del consiglio direttivo per lo sport del Bayern, ha commentato così l'infortunio di Ito, che rappresenta l'ennesima tegola per Vincent Kompany in vista del rush finale di stagione: "La notizia di un altro grave infortunio a Hiroki ci colpisce tutti molto duramente. Aveva appena ripreso a combattere dopo mesi di riabilitazione e ora sarà di nuovo fuori per molto tempo: possiamo a malapena immaginare come si senta. Riceverà tutto il supporto di cui ha bisogno da noi. È un combattente e non vediamo l'ora che torni in campo. Tieni la testa alta, Hiroki: l'FC Bayern è dalla tua parte. Dopo gli infortuni di Alphonso Davies e Dayot Upamecano, - ha continuto Eberl - abbiamo perso un terzo difensore in poco tempo. Ora uniremo ancora di più le nostre forze per continuare a perseguire i nostri obiettivi".