Musiala, l'infortunio è grave: salta anche lui Bayern-Inter di Champions

"Strappo muscolare al tendine del ginocchio sinistro". Jamal Musiala non sarà a disposizione del Bayern Monaco almeno per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro l' Inter . L'attaccante tedesco si è infortunato in occasione della partita vinta in trasferta per 3-1 contro l'Augsburg in Bundesliga , ieri sera.

Bayern, infermeria affollata in vista della sfida Champions con l'Inter

Un brutto colpo, che ha annunciato lo stesso Bayern attraverso un comunicato ufficiale. Musiala è fuori causa "per il momento". La sua assenza va ad aggiungersi a quelle dei difensori Alphonso Davies e Dayot Upamecano, che si sono infortunati nel corso degli impegni con le proprie nazionali, a fine marzo. In infermeria c'è anche il giapponese Hiroki Ito. Contro l'Augsburg, Kompany non ha potuto schierare nemmeno Manuel Neuer e Kingsley Coman, mentre Raphaël Guerreiro e Leon Goretzka sono stati tenuti totalmente e quasi del tutto a riposo. Goretzka è rimasto in panchina. Guerreiro ha rilevato Sané al 94'.

Musiala, i numeri in stagione con il Bayern Monaco

Musiala, andato in rete nel ritorno dei quarti di finale di Nations League contro l'Italia, in stagione ha finora totalizzato 40 presenze, 8 assist e 18 gol. L'ultimo, in ordine cronologico, proprio contro l'Augsburg riportando momentaneamente la partita sull'1-1 al 42'. Al 54' è stato costretto a lasciare il campo facendo posto a Müller.