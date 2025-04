Bayern Monaco, anche Kane si fa male: emergenza infortuni senza fine contro l'Inter

Periodo nero per il Bayern Monaco di Vincent Kompany , a due passi dal primo round del doppio confronto con l' Inter di Simone Inzaghi, valido per i quarti di finale di Champions League . Emergenza infortuni che continua a non risparmiare la squadra bavarese, attesa da un mese di aprile ricco di impegni importanti. Dopo l'ultimo forfait di Musiala , infatti, sono da valutare anche le condizioni di Harry Kane e del tedesco Goretzka .

Bayern Monaco in emergenza, anche Kane in dubbio per l'Inter

Da Neuer a Upamecano, passando per Alphonso Davies e Ito, fino ad arrivare a Pavlovic e al talentuoso tandem formato da Coman e Musiala. Ma non solo. Infermeria piena per il Bayern Monaco di Vincent Kompany, chiamato a monitorare in queste ore la situazione di Harry Kane, che venerdì si è presentato alle interviste post gara con una vistosa fasciatura alla caviglia sinistra, figlia del trauma contusivo riportato nel corso della sfida vinta in casa dell'Augsburg. "Speriamo che non sia troppo grave, mi sono slogato la caviglia - ha ammesso il centravanti della nazionale inglese al termine del match di Bundesliga -. Ci sono abituato anche se è un po' gonfia. Credo sia di poco conto, non sono preoccupato", ha poi aggiunto. Riflettori puntati anche sulle condizioni di Goretzka, che dovrebbe stringere i denti contro l'Inter, nonostante i problemi alla schiena registrati nell'ultimo periodo.