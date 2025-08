Dramma Ulreich, è morto il figlio di 6 anni: "Lunga e grave malattia"

Con un post straziante sul suo profilo Instagram, Sven Ulreich ha reso nota la morte di suo figlio Len . Il piccolo aveva solo sei anni ed è venuto a mancare alcune settimane fa dopo aver lottato contro una grave malattia . Queste le parole usate dal portiere del Bayern Monaco sui suoi social: “Con profondo dolore desideriamo comunicare che nostro figlio Len è venuto a mancare alcune settimane fa , dopo una lunga e grave malattia . Rendere pubblica questa notizia è per noi una decisione estremamente difficile, ma rappresenta un passo importante per la nostra famiglia, al fine di portare chiarezza sia nel nostro ambiente che di fronte all’opinione pubblica".

Ulreich: "Stiamo cercando di ritrovare la strada verso la vita"

Ulreich continua: "Insieme a nostra figlia stiamo ora cercando, passo dopo passo, di ritrovare la strada verso la vita. Un ringraziamento speciale va alle nostre famiglie, agli amici e all’FC Bayern Monaco per la discrezione e il grande sostegno dimostrati in questi mesi, per noi ha significato moltissimo. Chiediamo con gentilezza al pubblico e ai rappresentanti dei media di avere rispetto e considerazione per la nostra privacy. Preghiamo cortesemente di astenersi da ulteriori richieste o dichiarazioni”. Lo stesso Bayern Monaco ha mostrato vicinanza alla coppia con una storia Instagram: "Le nostre più sentite condoglianze, Lisa e Sven! Tutto il Bayern è vicino a voi e alla vostra famiglia. Vi siamo sempre vicini!".