Bundesliga, maxi multa al Bayern Monaco per un ritardo ridicolissimo: cos'è successo

Clamoroso in Bundesliga : il Bayern Monaco ha ricevuto una multa da 35mila euro per un ritardo di 37 secondi . L'episodio risale alla partita dello scorso 26 aprile contro il Mainz , valida per la 31esima giornata del campionato tedesco. La notizia ha scatenato l'ira dei tifosi dei bavaresi che ora chiedono con insistenza al club di non pagare la multa per protestare. Il Tribunale Sportivo della DFB ha motivato meticolosamente il motivo della multa: "È indiscusso che il controllo dell'equipaggiamento della squadra del Bayern Monaco non abbia potuto essere completato alle 15:25:30 come previsto, ma solo alle 15:27:00, quindi con un ritardo di 1 minuto e 30 secondi".

La spiegazione continua: "Di conseguenza, i giocatori del Bayern non erano pronti per l'ingresso in campo delle squadre e della squadra arbitrale fino alle 15:27:30, e non alle 15:26:00 come previsto. Questo ritardo, di cui il Bayern Monaco è responsabile ai sensi dell'articolo 14a del regolamento di gioco della DFL, ha causato anche il ritardo di 37 secondi nel calcio d'inizio". Il Bayern ha provato a contestare la sentenza asserendo il fatto che non è stato considerato il percorso dei giocatori del Mainz, ma la considerazione è stata rigettata: "Il giro è durato solo 50 secondi, quindi 15 secondi in meno rispetto al programma previsto". Inoltre, si tratta della settima sanzione di questo genere registrata dalla DFB, perciò la multa si è innalzata specialmente per la recidività. Una sanzione simile era stata imposta dalla Premier League al Manchester City.