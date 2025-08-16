Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Supercoppa di Germania al Bayern Monaco: Kane e Luis Diaz stendono lo Stoccarda

Undicesimo successo nella storia per i bavaresi nel trofeo intitolato alla memoria di Beckenbauer: alla MHPArena si sono imposti con il finale di 2-1
2 min
Bayern Monaco

Bayern Monaco

Tutte le notizie sulla squadra

Il Bayern Monaco mette il suo primo trofeo stagionale in bacheca: gli uomini di Kompany hanno vinto la Supercoppa di Germania, intitolata alla memoria di Franz Beckenbauer, battendo con il risultato finale di 2-1 lo Stoccarda.

Kane, la maledizione dell'eterno secondo è finita

Alla MHPArena è arrivata un'altra dimostrazione che la maledizione dell'eterno secondo rappresenta solo il passato per Harry Kane: al 18' l'attaccante della nazionale inglese ha sbloccato la partita. Per rimanere in tema di Inghilterra ci ha pensato Luis Diaz, acquistato nel corso dell'estate dal Liverpool, a chiudere (o quasi) i conti al 77’. I campioni in carica della Bundesliga hanno subito il gol del definitivo 2-1 da Leweling al 93': una piccola sbavatura in una serata trionfale.

Supercoppa di Germania, Bayern sempre più da record

Si tratta, infatti, dell'undicesimo titolo per il Bayern in questa competizione: uno score sempre più da record. Il Borussia Dortmund ha vinto la Supercoppa di Germania sei volte, il Werder Brema. Kaiserslautern, Schalke 04, Lipsia, Bayer Leverkusen, Wolfsburg e lo Stoccarda restano a quota uno.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bayern Monaco

Da non perdere

Bundesliga, maxi multa al Bayern MonacoRummenigge sulle polemiche al Mondiale per club