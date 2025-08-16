Supercoppa di Germania al Bayern Monaco: Kane e Luis Diaz stendono lo Stoccarda

Kane, la maledizione dell'eterno secondo è finita

Alla MHPArena è arrivata un'altra dimostrazione che la maledizione dell'eterno secondo rappresenta solo il passato per Harry Kane: al 18' l'attaccante della nazionale inglese ha sbloccato la partita. Per rimanere in tema di Inghilterra ci ha pensato Luis Diaz, acquistato nel corso dell'estate dal Liverpool, a chiudere (o quasi) i conti al 77’. I campioni in carica della Bundesliga hanno subito il gol del definitivo 2-1 da Leweling al 93': una piccola sbavatura in una serata trionfale.

Supercoppa di Germania, Bayern sempre più da record

Si tratta, infatti, dell'undicesimo titolo per il Bayern in questa competizione: uno score sempre più da record. Il Borussia Dortmund ha vinto la Supercoppa di Germania sei volte, il Werder Brema. Kaiserslautern, Schalke 04, Lipsia, Bayer Leverkusen, Wolfsburg e lo Stoccarda restano a quota uno.