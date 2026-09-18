Kane si candida per il Pallone d'Oro: "I miei 73 gol parlano da soli"

L’attaccante del Bayern Monaco pensa al massimo trofeo personale e alla Champions: “Possiamo vincerla. E il mio segreto...”
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Pubblicato il 18.09.2026, 11:12

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Harry Kane non si pone limiti. Dopo una stagione straordinaria a livello personale, l’attaccante del Bayern Monaco guarda già ai prossimi obiettivi, con la Champions League in cima alla lista e il Pallone d’Oro sullo sfondo. In un’intervista concessa a Marca, il centravanti inglese ha parlato delle sue ambizioni, dei segreti dietro alla sua longevità e del rapporto con José Mourinho. In testa c’è soprattutto la Champions: “Si tratta di fare più o meno la stessa cosa dello scorso anno e conquistare quell’ultimo passo. Questo Bayern ha la fame necessaria come gruppo, come squadra, e anche l’allenatore giusto”.

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