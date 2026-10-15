"Kane-Bayern Monaco, accordo raggiunto per il rinnovo fino al 2029"

Dall'Inghilterra: intesa di massima per il rinnovo di Kane con il Bayern Monaco

Harry Kane, reduce da una stagione 2025/26 caratterizzata da ben 73 gol tra club e nazionale, si prepara a sottoscrivere uno degli ultimi contratti della sua carriera da professionista. Attualmente in scadenza il prossimo giugno, il centravanti inglese non ha mai avuto particolari dubbi sul futuro. Lui e la sua famiglia si trovano a proprio agio in Germania e a Monaco di Baviera, ecco perché non ha nessuna intenzione di lasciare i campioni di Germania in carica. Il 33enne londinese è pronto a prolungare per altri due anni con i bavaresi, consapevole di poter dare ancora il suo contributo al Bayern e alla selezione di Tuchel in campo internazionale. Incredibili i suoi numeri con la formazione tedesca: considerando tutte le competizioni, ha realizzato la bellezza di 154 gol in 156 presenze, arricchite peraltro da ben 37 assist. E in questa stagione, è già a quota 8 reti segnate, accompagnate da 4 assist. Dati e statistiche che spiegano perché è uno dei più seri candidati al prossimo Pallone d'Oro insieme a Kylian Mbappé e Lamine Yamal.