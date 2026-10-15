"Kane-Bayern Monaco, accordo raggiunto per il rinnovo fino al 2029"

Dall'Inghilterra arrivano conferme sull'imminente annuncio del club bavarese: l'attaccante inglese vestirà ancora la maglia dei campioni di Germania
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2 min

Pubblicato il 15.10.2026, 18:33

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In Inghilterra sono sicuri: Harry Kane è sempre più vicino al rinnovo di contratto con il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, infatti, l'attaccante della nazionale di Tuchel e il club bavarese hanno raggiunto in queste ore un'intesa di massima per il prolungamento fino al 30 giugno 2029.

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Dall'Inghilterra: intesa di massima per il rinnovo di Kane con il Bayern Monaco

Harry Kane, reduce da una stagione 2025/26 caratterizzata da ben 73 gol tra club e nazionale, si prepara a sottoscrivere uno degli ultimi contratti della sua carriera da professionista. Attualmente in scadenza il prossimo giugno, il centravanti inglese non ha mai avuto particolari dubbi sul futuro. Lui e la sua famiglia si trovano a proprio agio in Germania e a Monaco di Baviera, ecco perché non ha nessuna intenzione di lasciare i campioni di Germania in carica. Il 33enne londinese è pronto a prolungare per altri due anni con i bavaresi, consapevole di poter dare ancora il suo contributo al Bayern e alla selezione di Tuchel in campo internazionale. Incredibili i suoi numeri con la formazione tedesca: considerando tutte le competizioni, ha realizzato la bellezza di 154 gol in 156 presenze, arricchite peraltro da ben 37 assist. E in questa stagione, è già a quota 8 reti segnate, accompagnate da 4 assist. Dati e statistiche che spiegano perché è uno dei più seri candidati al prossimo Pallone d'Oro insieme a Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

 

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