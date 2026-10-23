Paura per Kompany, collassa in campo durante l'allenamento del Bayern Monaco: ricoverato d'urgenza

Grande paura per Vincent Kompany . L'allenatore del Bayern Monaco è collassato al centro sportivo dopo la seduta d'allenamento pomeridiana dei bavaresi. Era rimasto ad assistere all'allenamento della squadra Under 23 e ha accusato un malore. È stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'ambulanza. Stando alle informazioni divulgate dai media tedeschi, al centro sportivo di Säbener Straße, dove si allena il Bayern, sarebbe atterrato anche un elicottero di soccorso. L'allenatore è stato trasferito in ospedale d'urgenza per sottoporsi a tutti gli esami medici del caso per capire la cause del malore che lo ha colpito. Ora le sue condizioni sono stabili.

Kompany ricoverato d'urgenza dopo il collasso al centro del Bayern

L'allenatore belga era tornato ad allenare la squadra appena due giorni fa. Kompany era stato colpito da un'infezione virale che lo aveva fermato nella scorsa settimana. L'allenatore era fortemente delibitato e aveva saltato anche gli allenamenti di lunedì e martedì, salvo poi tornare a bordo campo per seguire i suoi nella sfida di Champions League contro l'Arsenal. Dopo il pareggio contro la squadra di Arteta, Kompany aveva detto: "Come allenatore, vuoi sempre fare tutto e ottenere tutto. La settimana scorsa ho preso un virus piuttosto brutto e, ovviamente, non ho ascoltato il mio corpo, che a un certo punto mi ha detto: Fermati ora!". Il belga era tornato anche a guidare le sedute di allenamento, fino al malore che lo ha colpito oggi pomeriggio. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore sulle cause.

Il comunicato del Bayern Monaco

Il Bayern Monaco ha pubblicato un comincato sulla vicenda: "Vincent Kompany ha dovuto recarsi venerdì alle cure mediche dopo un malore durante l'allenamento della squadra riserve del Bayern Monaco. L'allenatore della squadra professionistica stava osservando la sessione della seconda squadra. Kompany verrà sottoposto a controlli approfonditi in ospedale e rimarrà sotto custodia medica. Fino a nuovo avviso, il suo staff tecnico gestirà l'allenamento e le attività di gioco".