Il vice del Bayern fa chiarezza sulle condizioni di Kompany: "Sembra migliorare, ma..."

Le condizioni di Kompany: "Sembra migliorare, è di buon umore"

Danks ha fatto visita a Kompany lunedì e ha descritto un quadro in miglioramento: "È di buon umore. Sembra migliorare di giorno in giorno, quindi è davvero positivo". Nonostante i segnali incoraggianti, per il momento non è possibile stabilire quando il tecnico potrà tornare al lavoro. La priorità resta infatti il recupero completo, senza forzare i tempi: "L’obiettivo è che stia in un ambiente tranquillo, che possa recuperare e riposare. Che si prenda tutto il tempo necessario. Nulla cambia da questo punto di vista. Abbiamo chiacchierato un po’, ma non abbiamo parlato di calcio o di tattica. Mi ha chiesto come andavano le cose, come stavano i giocatori. È stata una chiacchierata amichevole, ed è stato bello vederlo".

Manca una diagnosi definitiva

Resta ancora da chiarire la natura esatta del problema che ha colpito Kompany. Nel fine settimana, l’amministratore delegato del Bayern, Max Eberl, aveva sottolineato l’assenza di una diagnosi definitiva, precisando che prima di stabilire i tempi di recupero sarà necessario comprendere meglio quanto accaduto: "Prima dobbiamo capire cosa è successo, poi come, e solo dopo valuteremo con calma cosa questo significhi in termini di tempi di recupero. Ecco perché, per ora, non fisseremo alcuna scadenza. E non parleremo in termini di giorni, ma di settimane. Questo deve essere chiaro a tutti noi".