Il vice del Bayern fa chiarezza sulle condizioni di Kompany: "Sembra migliorare, ma..."
Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Vincent Kompany. L’allenatore del Bayern Monaco era stato ricoverato venerdì scorso dopo essere collassato al termine di una seduta di allenamento. Il tecnico belga, debilitato da un’infezione virale contratta circa due settimane fa, è stato trasportato in ospedale in ambulanza. A fare il punto sulla situazione è stato il suo vice, Aaron Danks, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa di Germania contro il Magdeburgo.
Le condizioni di Kompany: "Sembra migliorare, è di buon umore"
Danks ha fatto visita a Kompany lunedì e ha descritto un quadro in miglioramento: "È di buon umore. Sembra migliorare di giorno in giorno, quindi è davvero positivo". Nonostante i segnali incoraggianti, per il momento non è possibile stabilire quando il tecnico potrà tornare al lavoro. La priorità resta infatti il recupero completo, senza forzare i tempi: "L’obiettivo è che stia in un ambiente tranquillo, che possa recuperare e riposare. Che si prenda tutto il tempo necessario. Nulla cambia da questo punto di vista. Abbiamo chiacchierato un po’, ma non abbiamo parlato di calcio o di tattica. Mi ha chiesto come andavano le cose, come stavano i giocatori. È stata una chiacchierata amichevole, ed è stato bello vederlo".
Manca una diagnosi definitiva
Resta ancora da chiarire la natura esatta del problema che ha colpito Kompany. Nel fine settimana, l’amministratore delegato del Bayern, Max Eberl, aveva sottolineato l’assenza di una diagnosi definitiva, precisando che prima di stabilire i tempi di recupero sarà necessario comprendere meglio quanto accaduto: "Prima dobbiamo capire cosa è successo, poi come, e solo dopo valuteremo con calma cosa questo significhi in termini di tempi di recupero. Ecco perché, per ora, non fisseremo alcuna scadenza. E non parleremo in termini di giorni, ma di settimane. Questo deve essere chiaro a tutti noi".
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