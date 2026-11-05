Kane, dal Pallone d'Oro al rinnovo con il Bayern Monaco: accordo fino al 2029

Harry Kane e il Bayern Monaco ancora insieme . Il club tedesco blinda per altre tre stagioni il neo vincitore del Pallone d'Oro . Dopo aver messo a segno 156 gol in 161 presenze , l'attaccante inglese ha dichiarato di voler vincere molti altri titoli con questa maglia. L'obiettivo più grande resta sempre la Champions League, sfiorata ai tempi del Tottenham.

Kane, ufficiale il rinnovo con il Bayern Monaco fino al 2029

Fresco di vittoria del Pallone d'Oro, Kane si prepara a commentare la firma sul nuovo contratto con il Bayern Monaco nel corso della conferenza stampa programmata per la tarda mattinata odierna dal club bavarese: "Harry Kane e il Bayern Monaco hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell'attaccante inglese fino al 2029 - si legge nella nota ufficiale diffusa dalla società tedesca -. Il bomber e la dirigenza dei campioni di Germania ne parleranno in una conferenza stampa che si terrà giovedì alle 12:30".