Kompany torna al centro sportivo del Bayern Monaco dopo il malore: come sta l'allenatore oggi

Buone notizie per il Bayern Monaco e per Vincent Kompany. L'allenatore belga è tornato per la prima volta alla Säbener Straße , centro sportivo del club tedesco, a più di due settimane dal malore accusato lo scorso 23 ottobre mentre assisteva all'allenamento della seconda squadra. Dopo l'episodio, il tecnico era stato ricoverato in ospedale per sei giorni . Durante la degenza gli era stata diagnosticata un'irritazione delle meningi .

Kompany torna al centro sportivo del Bayern Monaco: attesa per la data del ritorno in panchina

La notizia del suo ritorno al centro sportivo, riportata dalla Bild e confermata da Sky Sport DE, rappresenta un segnale positivo per i campioni di Germania in carica e per tutta la Bundesliga. Finora, al suo posto, ha continuato a gestire la squadra il vice allenatore Aaron Danks, capace di guidare il gruppo anche nelle vittorie contro Atletico Madrid, in Champions, e Mainz, in campionato. La data del ritorno in panchina di Kompany non è ancora stata resa nota ufficialmente, ma dal club filtra ottimismo. Il presidente onorario Uli Hoeness, del resto, aveva indicato nelle prossime due o tre settimane una possibile finestra per il rientro, ecco perché c'è fiducia in vista della ripresa. Ora spazio alla sosta dedicata alle nazionali, mentre il ritorno in campo dei bavaresi è previsto per venerdì 20 novembre alle ore 20:30 all'Allianz Arena contro il Colonia.