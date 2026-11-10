Kompany torna al centro sportivo del Bayern Monaco dopo il malore: come sta l'allenatore oggi
Buone notizie per il Bayern Monaco e per Vincent Kompany. L'allenatore belga è tornato per la prima volta alla Säbener Straße, centro sportivo del club tedesco, a più di due settimane dal malore accusato lo scorso 23 ottobre mentre assisteva all'allenamento della seconda squadra. Dopo l'episodio, il tecnico era stato ricoverato in ospedale per sei giorni. Durante la degenza gli era stata diagnosticata un'irritazione delle meningi.
Kompany torna al centro sportivo del Bayern Monaco: attesa per la data del ritorno in panchina
La notizia del suo ritorno al centro sportivo, riportata dalla Bild e confermata da Sky Sport DE, rappresenta un segnale positivo per i campioni di Germania in carica e per tutta la Bundesliga. Finora, al suo posto, ha continuato a gestire la squadra il vice allenatore Aaron Danks, capace di guidare il gruppo anche nelle vittorie contro Atletico Madrid, in Champions, e Mainz, in campionato. La data del ritorno in panchina di Kompany non è ancora stata resa nota ufficialmente, ma dal club filtra ottimismo. Il presidente onorario Uli Hoeness, del resto, aveva indicato nelle prossime due o tre settimane una possibile finestra per il rientro, ecco perché c'è fiducia in vista della ripresa. Ora spazio alla sosta dedicata alle nazionali, mentre il ritorno in campo dei bavaresi è previsto per venerdì 20 novembre alle ore 20:30 all'Allianz Arena contro il Colonia.
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