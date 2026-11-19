Kompany torna in panchina per Bayern-Colonia: "Domani si riparte, ringrazio il mio staff"

Prima conferenza stampa dopo il malore per Vincent Kompany, pronto a tornare al suo posto a bordocampo in occasione del match valido per la decima giornata della Bundesliga: "Sono molto grato per la risposta del club e di tutto lo staff medico, che c'è stato giorno e notte e ha fatto di tutto per prendersi cura di me. Voglio ringraziare anche il mio staff, che è andato avanti e ci ha permesso di trarre forza da questo momento di resilienza. Mi è piaciuta molto la partita contro l'Atlético. È stato uno dei momenti più belli della mia carriera da allenatore, anche se non ero presente. Lo porteremo con noi e ci darà forza per il futuro. Siamo andati lì senza paura, e in campo si è visto comunque il Bayern. Domani si riparte".

La gratitudine di Kompany: "Esperienza nuova per me, periodo molto intenso"

Kompany, raccontando le difficoltà di queste settimane, ha poi aggiunto: "Sono stato grato per il sostegno ricevuto. È stato un periodo molto intenso e, in quel momento, era un'esperienza nuova per me. Ripensandoci, - ha detto - è andato tutto alla perfezione. Ho avuto subito il supporto del club e dei medici, e gliene sono molto grato. Cerchi di ritrovare in fretta un po' di serenità e aspetti i risultati. È stato un percorso positivo, tutti gli esiti sono stati buoni. Devo dire che sto molto bene: abbiamo fatto tanti esami e sono andati tutti bene. In quel periodo di calma cerchi anche di imparare qualcosa. Mi ha affascinato osservare la squadra da un'altra prospettiva, vedere come lavorano i giocatori e lo staff tecnico. Ora mi sento di nuovo molto bene e sono felice di essere tornato con la squadra".

Kompany sul lavoro dello staff tecnico: "Non ho preso nessuna decisione"

Durante questo mese di assenza, Kompany ha rivelato di essersi completamente affidato al suo staff, dando massima fiducia a collaboratori e calciatori: "È stata una parte del percorso che mi è piaciuta: fare semplicemente un passo indietro. Non ho preso nessuna decisione. Dopo la partita ho partecipato ai confronti, ma più per curiosità, per capire come erano state prese le decisioni. C'è un motivo importante per cui non sono stato coinvolto nelle scelte: per decidere servono informazioni, e quelle le hai solo se sei lì sul posto. Ho grande fiducia nello staff tecnico e in tutto il club".