Scatta l'allarme in casa Bayern Monaco per l'infortunio di Harry Kane , fresco vincitore del Pallone d'Oro . L'attaccante della Nazionale inglese è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico per sanare la rottura del legamento della caviglia sinistra , riportata contro il Colonia nella serata di ieri . Lunghi i tempi di recupero, al contrario di Michael Olise, che non ha evidenziato lesioni al piede. Solo una contusione per il francese.

Infortunio Kane, il report medico ufficiale del Bayern Monaco: i tempi di recupero del Pallone d'Oro

Sui propri canali ufficiali, il Bayern Monaco ha reso noto il report medico relativo alle condizioni e ai tempi di recupero del centravanti inglese, che sarà costretto a rimanere ai box per diversi mesi. Nella serata di ieri, l'ex Tottenham ha alzato bandiera bianca al 20' del primo tempo, lasciando spazio a Bischof: "Harry Kane è stato operato con successo nella notte dopo la rottura del legamento della caviglia sinistra subita ieri in casa contro il Colonia. Il 33enne inizierà ora il suo percorso di riabilitazione. Ti auguriamo una pronta guarigione, Harry!".