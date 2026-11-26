La vicenda di Jamal Musiala si arricchisce di un nuovo capitolo. Per il Bayern Monaco , quello con l'entourage, era stato "un incontro costruttivo", mentre per un veterano come Joshua Kimmich è stata semplicemente un'inutile sovraesposizione mediatica, in un momento particolarmente delicato per il talento classe 2003. Ad innescare le polemiche, del resto, erano stati i massimi dirigenti della società bavarese, Hoeness e Rummenigge , che avevano addirittura aperto alla possibilità di ridiscutere i termini del contratto del talento tedesco alla luce delle recenti problematiche.

Caso Musiala, Kimmich attacca il club: "Inaccettabile, questo non è lo stile Bayern"

Musiala continua a rappresentare un vero e proprio caso tra le fila del Bayern Monaco. Dagli episodi di assenza temporanei riconducibili a una disfunzione neurologica, resi noti dopo i malori accusati in campo lo scorso agosto, alle parole dei dirigenti bavaresi, fino alla presa di posizione FIFPro, sindacato internazionale dei calciatori che si è apertamente schierato in difesa del 23enne. Ma non solo. Anche Joshua Kimmich, punto di riferimento dello spogliatoio del Bayern, non ha nascosto la sua amarezza per come è stata gestita la vicenda negli ultimi giorni: "Un giocatore non deve mai essere esposto in questo modo. Mai - ha sottolineato nel dopo gara di Lille-Bayern Monaco -. Il club viene sempre prima di tutto ed è più grande di ognuno di noi, ma non è più grande della singola persona. È una cosa assolutamente inaccettabile, non è questo lo stile Bayern". E poi ha aggiunto: "Certe questioni vanno discusse a porte chiuse, con il rappresentante di Jamal o direttamente con lui, non pubblicamente. Lui lavora duramente ogni singolo giorno e noi tutti lo sosteniamo al 100%".