Caso Musiala, Kimmich attacca il club: "Questo non è lo stile Bayern"
La vicenda di Jamal Musiala si arricchisce di un nuovo capitolo. Per il Bayern Monaco, quello con l'entourage, era stato "un incontro costruttivo", mentre per un veterano come Joshua Kimmich è stata semplicemente un'inutile sovraesposizione mediatica, in un momento particolarmente delicato per il talento classe 2003. Ad innescare le polemiche, del resto, erano stati i massimi dirigenti della società bavarese, Hoeness e Rummenigge, che avevano addirittura aperto alla possibilità di ridiscutere i termini del contratto del talento tedesco alla luce delle recenti problematiche.
Caso Musiala, Kimmich attacca il club: "Inaccettabile, questo non è lo stile Bayern"
Musiala continua a rappresentare un vero e proprio caso tra le fila del Bayern Monaco. Dagli episodi di assenza temporanei riconducibili a una disfunzione neurologica, resi noti dopo i malori accusati in campo lo scorso agosto, alle parole dei dirigenti bavaresi, fino alla presa di posizione FIFPro, sindacato internazionale dei calciatori che si è apertamente schierato in difesa del 23enne. Ma non solo. Anche Joshua Kimmich, punto di riferimento dello spogliatoio del Bayern, non ha nascosto la sua amarezza per come è stata gestita la vicenda negli ultimi giorni: "Un giocatore non deve mai essere esposto in questo modo. Mai - ha sottolineato nel dopo gara di Lille-Bayern Monaco -. Il club viene sempre prima di tutto ed è più grande di ognuno di noi, ma non è più grande della singola persona. È una cosa assolutamente inaccettabile, non è questo lo stile Bayern". E poi ha aggiunto: "Certe questioni vanno discusse a porte chiuse, con il rappresentante di Jamal o direttamente con lui, non pubblicamente. Lui lavora duramente ogni singolo giorno e noi tutti lo sosteniamo al 100%".
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