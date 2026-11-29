L'annuncio di Neuer: "Dò per scontato che a giugno sarà tutto finito per me"

Attualmente infortunato, a poche ore dal pareggio a reti bianche con l'Amburgo, Manuel Neuer ha sorpreso tutti con un annuncio destinato ad entrare nella storia del Bayern e del calcio tedesco: "Dò per scontato che a giugno sarà tutto finito per me. Cerco di godermi il tempo che mi resta. Volevo ritirarmi già la scorsa estate, - ha rivelato - diciamo all'85%. L'atmosfera al Bayern mi ha spinto a rimanere ancora". E poi, con il sorriso sulle labbra e una discreta dose di nostalgia, Neuer ha proseguito: "Con quale calciatore scambierei la mia vita per 24 ore? Preferirei un giocatore sconosciuto, magari anche un giovane che non è ancora sotto i riflettori, perché così si può essere più riservati. Essere sconosciuti e, diciamo, poter fare quello che si vuole. Sarebbe solo per un giorno perché so che se vado in un bar, come stamattina, sarò lì per foto e autografi. E questo è perfettamente normale. Naturalmente, siamo felici anche quando riusciamo a far sorridere i bambini".