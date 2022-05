"Dortmund, Haaland ha escluso una pista per il suo futuro"

Secondo quanto riferito dall'emittente norvegese Tv2Sport, Erling Haaland non dovrebbe andare al Real Madrid. Il bomber di proprietà del Borussia Dortmund non avrebbe ancora deciso in quale squadra giocare il prossimo anno, ma avrebbe escluso la pista che porta ai blancos in quanto la presenza di Karim Benzema parrebbe essere un problema per lui, in quanto vorrebbe essere il leader assoulto dell'attacco della sua prossima squadra.