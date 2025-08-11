"La ristrutturazione della cucina dello stadio blocca il mercato del Borussia Dortmund"

Perché dopo Jobe Bellingham si è bloccato il mercato in entrata del Borussia Dortmund ? Secondo Bild a causa delle spese per la ristrutturazione della cucina del Signal Iduna Park , che ammonterebbero a 11 milioni di euro. Ingaggiato dal Sunderland per 30,5 milioni, il fratello di Jude Bellingham sarebbe arrivato un istante prima che la priorità diventasse intervenire sulla cucina dello stadio che ospita le gare casalinghe del Dortmund, in seguito a un'ispezione sanitaria effettuata lo scorso anno, che avrebbe classificato la struttura come "obsoleta e non autorizzata".

Borussia Dortmund, priorità al mercato in uscita

Per questo motivo la dirigenza del Borussia Dortmund, che in precedenza aveva ingaggiato Yan Couto al Manchester City per 20 milioni di euro, Daniel Svensson dal Nordsjaelland per 6,5 milioni e Patrick Drews dal Bochum per 200mila euro, avrebbe a ha deciso di dare priorità all'adeguamento delle strutture dello stadio e alle normative sanitarie concentrandosi sul mercato in uscita. Ceduti Jamie Gittens al Chelsea per 56 milioni di euro, Youssoufa Maoukoko al Copenaghen e Soumaila Coulibaly allo Stasburgo, per un incasso complessivo di 12,5 milino di euro, tra i partenti ci sono Niklas Süle e Julian Brandt.