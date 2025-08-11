Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

"La ristrutturazione della cucina dello stadio blocca il mercato del Borussia Dortmund"

Secondo Bild ci sarebbe un preciso motivo alla base dell'impasse delle operazioni in entrata del club tedesco dopo l'arrivo di Jobe Bellingham
2 min
Borussia Dortmund

Borussia Dortmund

Tutte le notizie sulla squadra

Perché dopo Jobe Bellingham si è bloccato il mercato in entrata del Borussia Dortmund? Secondo Bild a causa delle spese per la ristrutturazione della cucina del Signal Iduna Park, che ammonterebbero a 11 milioni di euro. Ingaggiato dal Sunderland per 30,5 milioni, il fratello di Jude Bellingham sarebbe arrivato un istante prima che la priorità diventasse intervenire sulla cucina dello stadio che ospita le gare casalinghe del Dortmund, in seguito a un'ispezione sanitaria effettuata lo scorso anno, che avrebbe classificato la struttura come "obsoleta e non autorizzata".

Borussia Dortmund, priorità al mercato in uscita

Per questo motivo la dirigenza del Borussia Dortmund, che in precedenza aveva ingaggiato Yan Couto al Manchester City per 20 milioni di euro, Daniel Svensson dal Nordsjaelland per 6,5 milioni e Patrick Drews dal Bochum per 200mila euro, avrebbe a ha deciso di dare priorità all'adeguamento delle strutture dello stadio e alle normative sanitarie concentrandosi sul mercato in uscita. Ceduti Jamie Gittens al Chelsea per 56 milioni di euro, Youssoufa Maoukoko al Copenaghen e Soumaila Coulibaly allo Stasburgo, per un incasso complessivo di 12,5 milino di euro, tra i partenti ci sono Niklas Süle e Julian Brandt.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Borussia Dortmund

Da non perdere

Tudor promuove la Juve di DortmundTutto sul calciomercato