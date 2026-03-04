Inacio incanta Kovac: "È il futuro del Borussia Dortmund e dell'Italia"

“Ha 17 anni eppure vede cose in campo che altri a 30 non riescono a vedere”. Così Niko Kovac su Samuele Inacio, fresco di esordio in Bundesliga, contro il Bayern Monaco, con la maglia del Borussia Dortmund. A Kicker.de, Nico Kovac, tecnico dei gialloneri tedeschi, ha spiegato: “Siamo felicissimi di averlo con noi. Ha 17 anni e farà sicuramente bene. Sono contento del suo esordio contro il Bayern che, come immaginate, non è niente male. Si tratta di un calciatore fantastico. se rimarrà in salute potrà avere una grandissima carriera. Vedo già cosa può fare in futuro. sarà un ottimo giocatore e rappresenta non solo il futuro di questo club, ma anche del calcio italiano e della Nazionale azzurra”.