"Lewandowski giocherà in Arabia Saudita dopo il Barcellona"

Robert Lewandowski ha vissuto la sua miglior stagione con il Barcellona , segnando 42 gol in 52 partite . Sotto la guida di Hansi Flick , l’attaccante polacco è stato tornato su altissimi livelli con i blaugrana. A 36 anni, però, non manca l’interesse persistente di diversi club sauditi.

Barcellona, Lewandowksi: "Mi vedo un altro anno a questo livello"

Nonostante questo, l'attaccante polacco ha ribadito il suo desiderio di restare in Catalogna. In una recente intervista a Mundo Deportivo, ha dichiarato: "Mi vedo almeno un altro anno a questo livello".

Dall'Arabia: Lewandowski nella Saudi League nel 2026

Ma secondo il quotidiano saudita Al-Riyadiyah, Lewandowski potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita alla scadenza del suo contratto nel 2026. Un portavoce di Gol International, l’agenzia che cura gli interessi del giocatore, ha an che dichiarato che "al momento non ci sono trattative, ma in futuro potrebbero esserci".