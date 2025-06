Farioli verso il Porto: i dettagli della trattativa

Francesco Farioli è pronto a tornare in panchina. Dopo l'esperienza all' Ajax , terminata con il campionato perso nelle ultime giornata di Eredivisie, l'allenatore italiano vuole mettersi alle spalle l'ultima delusione con un nuova avventura europea. Era finito nel mirino della Fiorentina per il post Palladino , ma ora Farioli è tra i pricinpali candidati per la panchina del Porto . Il presidente del club portoghese André Villas-Boas sta riflettendo sul cambio tecnico della prima squadra e il suo profilo è tra quelli ritenuti più adatti per il nuovo corso.

Farioli tra i principali candidati per la panchina del Porto

Interessamento che non è cosa nuova: infatti i contatti vanno avanti dallo scoso gennaio, quando il Porto aveva provato a convincere l'allenatore italiano a prendere la squadra in corsa dopo l'esonero di Vitor Bruno. All'epoca decise di rimanere sulla panchina dell'Ajax dato che era in piena lotta per la vittoria finale dell'Eredivisie. Ora però la situazione è ben diversa, con Farioli senza una squadra e il Porto che deve spezzare gli ultimi anni senza vittorie importanti con prestazioni non all'altezza a livello europeo. Farioli da anni è abituato ai palcoscenici fuori dall'Italia, dove non ha mai allenato come primo allenatore: gli inizi della carriera in Turchia, prima al Karagumruk poi all'Alanyaspor, poi la Ligue 1 con il Nizza e infine l'Ajax nella scorsa stagione.