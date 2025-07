"Il sacrificio di Rashford per andare al Barcellona": le voci dalla Spagna

Marcus Rashford è ormai vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Barcellona . Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’attaccante del Manchester United dovrebbe sbarcare nelle prossime ore in Catalogna, con le visite mediche programmate per domenica o lunedì. La presentazione ufficiale è attesa per martedì.

Rashford al Barcellona: i dettagli

L’accordo tra i due club prevede un prestito secco, senza obbligo di riscatto, ma con opzione fissata tra i 30 e i 35 milioni di euro.

L'inglese rinuncerà al 25% dello stipendio

Per facilitare il trasferimento, Rashford ha accettato una riduzione del 25% del proprio ingaggio, permettendo così al Barça di rispettare i vincoli della Liga in termini di tesseramento. Un’operazione simile a quella che portò Joao Félix in blaugrana: anche per l’inglese si tratta di un trasferimento costruito più sul desiderio personale e sulla sostenibilità finanziaria che su cifre altisonanti.