Aznou dal Bayern Monaco all'Everton: cessione in Premier ufficiale, i dettagli

Adam Aznou si trasferisce a titolo definitivo dal Bayern Monaco all' Everton : contratto fino al 30 giugno 2029 . Il diciannovenne terzino sinistro, nazionale marocchino, al rientro da un prestito al Real Valladolid , era arrivato al Bayern nell'estate del 2022. Con il club tedesco aveva un contratto fino a giugno 2027 ma ha deciso di trasferirsi in Premier League .

Freund: "Aznou ha chiesto di essere ceduto, voleva spazio in vista del Mondiale"

Attraverso il sito ufficiale del Bayern Monaco, il direttore sportivo Christoph Freund ha commentato: "Adam Aznou è cresciuto costantemente all'FC Bayern ed è diventato un nazionale marocchino durante la sua permanenza qui. Poiché l'obiettivo principale di Adam era dimostrare di cosa è capace in vista della Coppa del Mondo del prossimo anno, e questa era la sua priorità assoluta, accogliere questa richiesta di trasferimento urgente è stata la decisione migliore per tutte le parti coinvolte".

Eberl: "Ci spiace non sia stato possibile continuare a lavorare con Aznou"

Max Eberl, membro del consiglio direttivo sportivo dell'FC Bayern, ha aggiunto: "Ci dispiace che non sia stato possibile continuare a lavorare con Adam. Il nostro obiettivo è concentrarci ancora di più sui nostri giovani talenti in futuro. In questa stagione, giovani giocatori come quelli che hanno partecipato al Mondiale per Club si alleneranno regolarmente con la prima squadra. In generale, le porte sono aperte a chiunque si impegni ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi comuni e affermarsi stabilmente nella squadra professionistica dell'FC Bayern".