Dalla Spagna: "Jovic a un passo dal Real Oviedo, vicino a tornare in Liga"

Il Real Oviedo , neo-promosso in Liga , spera di assicurarsi le prestazioni sportive di Luka Jovic , svincolato dopo la fine del suo contratto con il Milan . L'attaccante, stando a quanto riferiscono i media spagnoli, sarebbe vicino ritenendo la possibilità di tornare a giocare in Spagna più stimolante delle opportunità di trasferirsi in Messico o Arabia Saudita .

Real Oviedo, il presidente Palaez: "Avere Jovic sarebbe un lusso"

Non più tardi di tre giorni fa, a Marca, il presidente del Real Oviedo, Martin Palaez, aveva dichiarato: "Combatteremo finché non avremo speranza. Siamo tra quelli che possono spendere di meno, avere un giocatore come lui sarebbe un lusso per noi, ma anche per qualsiasi squadra. Questo gruppo lotta sempre per rendere possibile quello che apparentemente è impossibile. Il fatto che conosca Paunovic è un enorme vantaggio, credo che questa potrebbe essere la squadra ideale per farlo tornare a brillare, è il calciatore di cui abbiamo bisogno".